F1, GP Miami 2022: Hamilton non rimuoverà i suoi piercing (Di domenica 8 maggio 2022) Lewis Hamilton non rimuoverà i suoi piercing al Gran Premio di Miami. La Fia ha introdotto qualche giorno fa il divieto di indossare gioielli durante un Gran Premio, ma il britannico, che ha accettato di rinunciare a collane e altri orologi, ha detto che non rimuoverà i due piercing sul naso e su un'altra parte del corpo che non ha voluto rivelare. Al fianco di Hamilton si è schierato Kevin Magnussen, non entusiasta dell'idea di doversi liberare della fede matrimoniale. "Se dovesse succedermi qualcosa di serio mi piacerebbe avere la mia fede con me", ha detto il pilota danese. SportFace.

