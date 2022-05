Elisabetta Franchi nella bufera: “Assumo solo le anta”. E il chiarimento non basta (Di domenica 8 maggio 2022) La stilista Elisabetta Franchi è nella bufera per delle sue dichiarazioni riguardo il mondo del lavoro al femminile. In una video intervista l’imprenditrice ha detto di preferire le lavoratrici anta, che hanno già figli e non rischiano di essere bloccate da una maternità improvvisa. Inutile dire come queste affermazioni abbiano scatenato una polemica violenta sui social dalla quale la Franchi ha cercato di svincolarsi, non riuscendoci. Le parole di Elisabetta Franchi che hanno scatenato la polemica Elisabetta Franchi ha scatenato un polverone sui social e sui siti di informazione per le sue parole, considerate “da medioevo” riguardo le lavoratrici della sua azienda. L’imprenditrice, sottolineando la massiccia quota ... Leggi su dilei (Di domenica 8 maggio 2022) La stilistaper delle sue dichiarazioni riguardo il mondo del lavoro al femminile. In una video intervista l’imprenditrice ha detto di preferire le lavoratrici, che hanno già figli e non rischiano di essere bloccate da una maternità improvvisa. Inutile dire come queste affermazioni abbiano scatenato una polemica violenta sui social dalla quale laha cercato di svincolarsi, non riuscendoci. Le parole diche hanno scatenato la polemicaha scatenato un polverone sui social e sui siti di informazione per le sue parole, considerate “da medioevo” riguardo le lavoratrici della sua azienda. L’imprenditrice, sottolineando la massiccia quota ...

