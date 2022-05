Advertising

corriereveneto : Verona, medico di base va in pensione ma non ha il sostituto: «Volevo restare ma me l’hanno impedito» -

SerieANews

"Una vicenda processuale molto complessa - ha chiarito il presidente della Corte nonché estensore della motivazioni Stefano Valenti, inda fine 2021 - che come tale "espone a un serio ...Alcuni di loro, a 21 anni dai fatti, sono ormai in. . “È in pensione”: Verona-Milan, i tifosi hanno scelto il peggiore in campo In Veneto per il 2025 ci saranno 700 nuovi medici di base che andranno a coprire i molto posti vacanti lasciati da quelli che sono andati in pensione lasciando scoperti migliaia di utenti del SSN. Ini ...Avendo come riferimento l'ultimo casellario Inps (dati dei beneficiari di pensione relativi al 2020), il sindacato calcola che dei 1.277.160 pensionati veneti, 1.175.740 avranno diritto al Bonus 200 ...