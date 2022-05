Confidi colpiti dalle garanzie pubbliche. Redditività in rosso, attività in calo (Di domenica 8 maggio 2022) Il Rapporto del Comitato Torino Finanza: peggiorano tutti i parametri di bilancio dei Confidi, tranne la liquidità, perché?le garanzie statali per il Covid hanno attirato le Pmi Leggi su ilsole24ore (Di domenica 8 maggio 2022) Il Rapporto del Comitato Torino Finanza: peggiorano tutti i parametri di bilancio dei, tranne la liquidità, perché?lestatali per il Covid hanno attirato le Pmi

Restart: Fondazione Angelini per le imprese italiane ... ripristinando l'accesso ai servizi per almeno 1.000 aziende beneficiarie nei settori più colpiti ... I restanti 500.000 euro saranno assegnati ai Confidi UNI. CO. e FI. M. CO. S. T, quali intermediari ... Sicilia, Fidimed: Credito immediato alle imprese turistiche di Fidimed " si crea uno strumento virtuoso fra un confidi, una Bcc e un'associazione di categoria ... e ci aspettiamo risultati importanti a favore di uno dei settori più colpiti dalla pandemia". ... Il Sole 24 ORE Confidi colpiti dalle garanzie pubbliche. Redditività in rosso, attività in calo e il total capital ratio (cioè il rapporto tra patrimonio e il valore delle attività ponderate per i rischi). È questa la fotografia scattata sul mondo italiano dei Confidi dal Comitato Torino Finanza ... Artifidi, garantiti finanziamenti per 129 milioni di euro Dato, quest'ultimo che conferma la solidità patrimoniale del Confidi che con un'attività finanziaria ... voluto l'agevolazione rivolta alle imprese dei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid19 ...