Calciomercato Napoli, l’ex obiettivo azzurro lascerà il suo club a giugno: tre squadre su di lui (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, il Napoli ha consolidato il terzo posto (mancano solo 3 punti per la matematica) e può iniziare a pensare anche alla prossima stagione. Il Calciomercato estivo sarà sicuramente movimentato in casa Napoli e il ds Cristiano Giuntoli già sta studiando i colpi da regalare a mister Spalletti. Nicolas Tagliafico (Photo by OLAF KRAAK/ANP/AFP via Getty Images) Il Napoli ha praticamente già chiuso (manca solo la firma) per l’acquisto del terzino sinistro Mathias Olivera dal Getafe, che prenderà il posto di Faouzi Ghoulam che lascerà il club a parametro zero. Eppure, uno dei terzini che è sempre stato accostato al Napoli è l’argentino Nicolas Tagliafico dell’Ajax. Il difensore classe ’92 ha il contratto in scadenza nel 2023, ma ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, ilha consolidato il terzo posto (mancano solo 3 punti per la matematica) e può iniziare a pensare anche alla prossima stagione. Ilestivo sarà sicuramente movimentato in casae il ds Cristiano Giuntoli già sta studiando i colpi da regalare a mister Spalletti. Nicolas Tagliafico (Photo by OLAF KRAAK/ANP/AFP via Getty Images) Ilha praticamente già chiuso (manca solo la firma) per l’acquisto del terzino sinistro Mathias Olivera dal Getafe, che prenderà il posto di Faouzi Ghoulam cheila parametro zero. Eppure, uno dei terzini che è sempre stato accostato alè l’argentino Nicolas Tagliafico dell’Ajax. Il difensore classe ’92 ha il contratto in scadenza nel 2023, ma ...

Advertising

giovanniannun : RT @cmdotcom: #Napoli, nuova pioggia di critiche per #Insigne: l'ultima recita al Maradona rischia di essere un incubo [di @giovanniannun]… - cmdotcom : #Napoli, nuova pioggia di critiche per #Insigne: l'ultima recita al Maradona rischia di essere un incubo [di… - sscalcionapoli1 : CorSera – Non solo Napoli su Barak: il ceco ha estimatori in Premier League e Bundesliga - tuttonapoli : Non solo Napoli su Barak: il ceco ha estimatori in Premier League e Bundesliga - areanapoliit : Fabian-Napoli, Giuntoli incontrerà l'agente prima della gara con lo Spezia. La situazione -