Boga, Gasperini: “Penso che possa diventare un giocatore completo giocando vicino l’area di rigore” (Di domenica 8 maggio 2022) Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro lo Spezia. Di seguito le parole del tecnico. Ha esultato molto dopo il terzo gol. “Tutte le partite sono equilibrate, vincere qui non era facile. Abbiamo fatto un’ottima gara, conducendola sempre al di là dell’errore sul gol. Il 3-1 a quel punto della gara ci dava molte probabilità di vincere”. Vi mancano i gol degli esterni? “Era Gosens che era un esempio straordinario di realizzazione. Quest’anno sono mancati anche i gol dei difensori, non solo degli esterni. Siamo mancati in più cose, abbiamo avuto vari infortuni. Quando non siamo stati in grado di segnare delle reti, abbiamo perso punti soprattutto in casa”. Boga non ha ancora trovato il gol. “Lui è abituato a giocare sulla fascia, dove ha fatto bene negli anni scorsi. Penso che ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro lo Spezia. Di seguito le parole del tecnico. Ha esultato molto dopo il terzo gol. “Tutte le partite sono equilibrate, vincere qui non era facile. Abbiamo fatto un’ottima gara, conducendola sempre al di là dell’errore sul gol. Il 3-1 a quel punto della gara ci dava molte probabilità di vincere”. Vi mancano i gol degli esterni? “Era Gosens che era un esempio straordinario di realizzazione. Quest’anno sono mancati anche i gol dei difensori, non solo degli esterni. Siamo mancati in più cose, abbiamo avuto vari infortuni. Quando non siamo stati in grado di segnare delle reti, abbiamo perso punti soprattutto in casa”.non ha ancora trovato il gol. “Lui è abituato a giocare sulla fascia, dove ha fatto bene negli anni scorsi.che ...

