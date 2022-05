Bloccate di nuovo le esportazioni, non lo mangeremo più! (Di domenica 8 maggio 2022) L’olio di palma sempre più messo al bando: ora anche l’Indonesia blocca le esportazioni! Le conseguenze di questo fatto si stanno facendo sentire in tutto il mondo e non sono facilmente gestibili. Il 28 aprile è la data che segna l’inizio del blocco delle esportazioni di questo olio usato in moltissimi alimenti. Ora ci si domanda, però, come gestire le conseguenze di un’azione del genere. Olio di palma – curiosauro.itesportazioni sempre più bistrattate Per quanto riguarda l’Indonesia, la decisione di bloccare le esportazioni dell’olio di palma è stata presa dal presidente Joko Widodo. Il Paese del sud-est asiatico è primo produttore al mondo e responsabile di circa il 50 per cento delle forniture globali. La decisione punta a contrastare la carenza di olio da cottura, che il Paese ricava in gran parte dalla palma, ... Leggi su curiosauro (Di domenica 8 maggio 2022) L’olio di palma sempre più messo al bando: ora anche l’Indonesia blocca le! Le conseguenze di questo fatto si stanno facendo sentire in tutto il mondo e non sono facilmente gestibili. Il 28 aprile è la data che segna l’inizio del blocco delledi questo olio usato in moltissimi alimenti. Ora ci si domanda, però, come gestire le conseguenze di un’azione del genere. Olio di palma – curiosauro.itsempre più bistrattate Per quanto riguarda l’Indonesia, la decisione di bloccare ledell’olio di palma è stata presa dal presidente Joko Widodo. Il Paese del sud-est asiatico è primo produttore al mondo e responsabile di circa il 50 per cento delle forniture globali. La decisione punta a contrastare la carenza di olio da cottura, che il Paese ricava in gran parte dalla palma, ...

