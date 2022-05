Barbara D’Urso, il dramma rivelato in diretta: “Ora la stanno operando…” | Tristezza infinita (Di domenica 8 maggio 2022) Le condizioni di salute di Eva Henger non migliorano dopo il gravissimo incidente, ecco come sta la showgirl. Le condizioni di salute di Eva Henger dopo il gravissimo incidente in Ungheria non migliorano e continuano a preoccupare. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso ha voluto dare degli aggiornamenti sulle condizioni non solo dell’ex diva dell’hard, ma anche di suo marito, Massimiliano Caroletti. Eva Henger e il compagno stavano viaggiando lungo un tratto autostradale in Ungheria, quando sono rimasti coinvolti in un violento scontro con un’altra vettura. In un primo momento la showgirl e suo marito sono stati ricoverati in due strutture diverse, ma ora si trovano nello stesso ospedale. Fin da subito la situazione è apparsa piuttosto seria, soprattutto per la Henger, che ha riportato svariate ... Leggi su topicnews (Di domenica 8 maggio 2022) Le condizioni di salute di Eva Henger non migliorano dopo il gravissimo incidente, ecco come sta la showgirl. Le condizioni di salute di Eva Henger dopo il gravissimo incidente in Ungheria non migliorano e continuano a preoccupare. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, la conduttriceha voluto dare degli aggiornamenti sulle condizioni non solo dell’ex diva dell’hard, ma anche di suo marito, Massimiliano Caroletti. Eva Henger e il compagno stavano viaggiando lungo un tratto autostradale in Ungheria, quando sono rimasti coinvolti in un violento scontro con un’altra vettura. In un primo momento la showgirl e suo marito sono stati ricoverati in due strutture diverse, ma ora si trovano nello stesso ospedale. Fin da subito la situazione è apparsa piuttosto seria, soprattutto per la Henger, che ha riportato svariate ...

