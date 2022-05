(Di domenica 8 maggio 2022) In consultazione fino al 27 maggio un decreto ministeriale che punta a stabilire criteri più stringenti di onorabilità per chiunque acquisisca quote di capitale, anche in società assicurative.

Banche, il Mef alza la guardia sui requisiti degli azionisti In consultazione un decreto che punta a stabilire criteri più stringenti per chiunque acquisisca quote di capitale, anche in società assicurative ...ROMA - 'Il Mef, come investitore paziente, deve prestare la massima attenzione affinché i piani e le strategie ed eventualmente l'uscita dello Stato avvenga in modo sostenibile per aziende e per siste ...