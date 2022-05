Azovstal | “truppe Russia stanno bombardando e cercano di entrare”

Leggi su italiasera

(Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Le forze armate russecontinuando a bombardare le acciaieriea Mariupol, nel sud dell’Ucraina, ecercando di fare irruzione nell’impianto. Lo ha detto il capitano Svyatoslav Kalina Palamar, vice comandante del reggimento Azov asserragliato nelle acciaierie a Mariupol, nel corso di una conferenza stampa. Dopo l’evacuazione di tutti i civili, si cerca di portare in salvo i soldati rimasti. “E’ molto difficile, ma importante. Non perdiamo la speranza, non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo un’opzione diplomatica che possa funzionare”, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'articolo proviene da Italia Sera.