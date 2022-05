Atletica, meeting Tokyo: Aceti quinto nei 400 metri (Di domenica 8 maggio 2022) Azzurri in pista al Seiko Golden Gran Prix, il meeting di Tokyo, nell’impianto dei Giochi Olimpici. Debutto stagionale sui 400 metri per Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), che ha chiuso al quinto posto in 46.22 la gara vinta dal campione olimpico della 4×400 Michael Norman (Stati Uniti) con 44.62. “Un passaggio leggermente forte al duecento, mi sono imballato negli ultimi 80 metri – racconta Aceti – sono comunque felice di aver aperto la stagione in questo stadio che mi ricorda momenti bellissimi e cercherò di migliorare decisamente nelle prossime occasioni”. Settimo posto, invece, per Roberto Orlando (Atl. Virtus Lucca) nella prima esperienza in un meeting all’estero: il giavellottista lancia 73,57 al primo turno e poi commette cinque nulli. Tutti ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Azzurri in pista al Seiko Golden Gran Prix, ildi, nell’impianto dei Giochi Olimpici. Debutto stagionale sui 400per Vladimir(Fiamme Gialle), che ha chiuso alposto in 46.22 la gara vinta dal campione olimpico della 4×400 Michael Norman (Stati Uniti) con 44.62. “Un passaggio leggermente forte al duecento, mi sono imballato negli ultimi 80– racconta– sono comunque felice di aver aperto la stagione in questo stadio che mi ricorda momenti bellissimi e cercherò di migliorare decisamente nelle prossime occasioni”. Settimo posto, invece, per Roberto Orlando (Atl. Virtus Lucca) nella prima esperienza in unall’estero: il giavellottista lancia 73,57 al primo turno e poi commette cinque nulli. Tutti ...

