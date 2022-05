Anziana accoltellata in casa a Udine, fermato un uomo sospettato dell’omicidio: la svolta nelle indagini (Di domenica 8 maggio 2022) svolta nell’assassinio di Lauretta Toffoli, la donna di 74 anni trovata morta nella sua abitazione a Udine. Dopo che i primi sospetti si erano concentrati sul figlio, ora per la sua morte è stato fermato un uomo. Di chi si tratta e perché i sospetti si stanno concentrando su di lui. Anziana accoltellata nella sua casa a Udine, fermato un uomo Lauretta Toffoli è stata trovata morta ieri mattina nella sua casa a Udine. A scoprire il suo corpo è stato il figlio, che ha dato immediatamente l’allarme. In un primo momento il figlio della donna, 42 anni, è stato sentito come persona informata sui fatti. La svolta sull’omicidio è arrivata ieri con l’arresto di Vincenzo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022)nell’assassinio di Lauretta Toffoli, la donna di 74 anni trovata morta nella sua abitazione a. Dopo che i primi sospetti si erano concentrati sul figlio, ora per la sua morte è statoun. Di chi si tratta e perché i sospetti si stanno concentrando su di lui.nella suaunLauretta Toffoli è stata trovata morta ieri mattina nella sua. A scoprire il suo corpo è stato il figlio, che ha dato immediatamente l’allarme. In un primo momento il figlio della donna, 42 anni, è stato sentito come persona informata sui fatti. Lasull’omicidio è arrivata ieri con l’arresto di Vincenzo ...

LiberoReporter : Udine, anziana donna accoltellata a morte in casa: fermato il vicino - Gaebaldi : Udine, anziana donna accoltellata a morte in casa: fermato il vicino - AdriMCMLXI : @fabiopi1000 @fattoquotidiano povera donna, leggo che nel novembre 2019 l’anziana era stata aggredita dal figlio, c… - infoitinterno : Udine, anziana accoltellata in casa: fermato un vicino evaso dai domiciliari - natofree : Accoltellata nel cuore della notte, anziana uccisa a Udine -