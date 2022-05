Amici di Maria De Filippi, chi sono i finalisti del talent: nomi e data della finale (Di domenica 8 maggio 2022) Ormai ci siamo quasi, presto Amici di Maria De Filippi avrà il suo atteso vincitore dopo una gara lunga quasi nove mesi. La trasmissione della regina della televisione ha infatti svelato i finalisti che si contenderanno il titolo nella mani di Giulia Stabile, amatissima vincitrice della passata edizione con un futuro roseo davanti che spera che lo stesso possa accadere per chi le succederà. La semifinale del programma è stata come sempre un grande spettacolo che ha rivelato anche inaspettate sorprese come il numero di finalisti ammessi all’atto conclusivo che si pensavano dover essere cinque ma in realtà saranno sei. Ecco chi si sfiderà nell’appassionante finale di Amici di domenica 15 maggio ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022) Ormai ci siamo quasi, prestodiDeavrà il suo atteso vincitore dopo una gara lunga quasi nove mesi. La trasmissionereginatelevisione ha infatti svelato iche si contenderanno il titolo nella mani di Giulia Stabile, amatissima vincitricepassata edizione con un futuro roseo davanti che spera che lo stesso possa accadere per chi le succederà. La semidel programma è stata come sempre un grande spettacolo che ha rivelato anche inaspettate sorprese come il numero diammessi all’atto conclusivo che si pensavano dover essere cinque ma in realtà saranno sei. Ecco chi si sfiderà nell’appassionantedidi domenica 15 maggio ...

Advertising

mengonimarco : Grazie Maria, grazie Amici! È stato bellissimo ed emozionante! Ragazzi siete fortissimi, in bocca al lupo a tutti e… - IlContiAndrea : Ecco chi sono i sei finalisti di #Amici21. Alessandra #Celentano fa piangere l’eliminato #Dario, interviene Maria D… - PremiDavid : «Dedico il premio a mia moglie Maria Laura, la persona migliore che abbia mai conosciuto, a Toni Servillo e Leonard… - Penombra_90 : RT @divanomat: ma vi ricordate quando durante il lockdown maria andava in onda con amici senza pubblico senza più nemmeno un ospite con i g… - DavideRTramonta : RT @mengonimarco: Grazie Maria, grazie Amici! È stato bellissimo ed emozionante! Ragazzi siete fortissimi, in bocca al lupo a tutti e crede… -