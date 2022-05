Ultime Notizie – Elezioni Irlanda del Nord 2022 | vince Sinn Fein | i risultati

(Di sabato 7 maggio 2022) Il partitoè il più votato nelleindele diventerà la prima formazione nazionalista ad avere la maggioranza nell’Assembleairlandese nei 101 anni di storia del Paese. In base aidelle, infatti, l’ex braccio politico dell’Ira ha conquistato 27 seggi, lasciandone 24 al Partito Democratico Unionista (Dup) arrivato secondo. Nuovo premier sarà quindi Michelle O’Neill, che ha parlato di “momento storico per la nostra politica e per il nostro popolo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

