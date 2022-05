Si schianta col motorino per insultare il bus carico di passeggeri | il video diventa virale

Advertising

zazoomblog : Insulti contro lautobus e si schianta col motorino: il video diventa virale - #Insulti #contro #lautobus #schianta - dcalpirela : RT @tempoweb: Insulti contro l’autobus e si schianta col motorino: il video diventa virale | GUARDA #incidente #roma #7maggio #iltempoquoti… - tempoweb : Insulti contro l’autobus e si schianta col motorino: il video diventa virale | GUARDA #incidente #roma #7maggio… - Violett11315738 : RT @FabrizioSapia: Fosse stato laziale, il titolo sarebbe stato: 'Motociclista laziale, abbonato da 23 anni, col poster di Chinaglia sopra… - alexiasslazio : RT @FabrizioSapia: Fosse stato laziale, il titolo sarebbe stato: 'Motociclista laziale, abbonato da 23 anni, col poster di Chinaglia sopra… -

Il Tempo

Una scena degna di un giorno di ordinaria follia a Roma. Un video è diventato virale nella Capitale e riprende un uomo che rivolge degli insulti nei confronti di un autobus, prima di un finale ......alla 14 sisul muro causando la bandiera rossa. Ancora nessun tempo registrato per le Red Bull di Max Verstappen e Perez, mentre le Mercedes fanno lavoro differenziato: in pista Russell... Roma, insulti contro l’autobus e si schianta col motorino: il video diventa virale Il tutto con un motorino a noleggio e causando uno schianto a catena: nel video si vede che anche un altro mezzo a due ruote finisce rovinosamente per terra.La Lube bissa il successo di gara1 e schianta Perugia in un Eurosuole Forum per la prima ... I biancorossi volano 18-14 e sognano. Anzani sigla il 24-20, col palas tutto in piedi Yant suggella la ...