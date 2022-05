Rugby, Top 10: il Petrarca espugna di misura Calvisano nell’andata delle semifinali (Di sabato 7 maggio 2022) Si è conclusa la prima semifinale d’andata del massimo campionato italiano di Rugby e al San Michele sono scesi in campo i padroni di casa del Calvisano e il Petrarca Padova, la formazione che ha chiuso al primo posto la stagione regolare. Ecco come è andata. Parte subito bene il Petrarca Padova che fa il match nei primi minuti della sfida e al 3’ trova i primi punti con il piede di Lyle. Prova a reagire Calvisano, ma è ancora il Padova a rendersi pericoloso ed è ancora l’indisciplina a costare per i padroni di casa, con Lyle che allunga sullo 0-6 dopo 9 minuti di gioco. Troppi errori dei bresciani, che lasciano il pallino del gioco in mano ai ragazzi di Marcato, anche se Calvisano in qualche modo si salva. Ma l’ennesimo fallo rimanda Lyle sulla piazzola al 16’, anche se questa volta ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Si è conclusa la prima semifinale d’andata del massimo campionato italiano die al San Michele sono scesi in campo i padroni di casa dele ilPadova, la formazione che ha chiuso al primo posto la stagione regolare. Ecco come è andata. Parte subito bene ilPadova che fa il match nei primi minuti della sfida e al 3’ trova i primi punti con il piede di Lyle. Prova a reagire, ma è ancora il Padova a rendersi pericoloso ed è ancora l’indisciplina a costare per i padroni di casa, con Lyle che allunga sullo 0-6 dopo 9 minuti di gioco. Troppi errori dei bresciani, che lasciano il pallino del gioco in mano ai ragazzi di Marcato, anche sein qualche modo si salva. Ma l’ennesimo fallo rimanda Lyle sulla piazzola al 16’, anche se questa volta ...

Advertising

RugbySport : RT @RugbySport: - Federugby : ?? #PeroniTOP10 Le formazioni di Rugby Calvisano e Petrarca Padova, in campo domani per la prima semifinale di and… - zazoomblog : Rugby Top 10: al via sabato le semifinali playoff - #Rugby #sabato #semifinali #playoff - OA_Sport : Rugby: al via le semifinali della Top 10. Scopriamo le prospettive che vedremo da domani - sbattaggia : #rugby Il trequarti ala di Calvisano: “Ho giocato poco in #Top10 ma ho sempre imparato qualcosa. Il giovane miglior… -