(Di sabato 7 maggio 2022) Novità netta ed inaspettata nel palinsesto Rai. Molto probabilmente ildi approfondimento chiuderà i battenti per scelte interne La stagione televisiva 2021-2022 in Rai sta per chiudersi, con la fine di moltezioni primaverili ed il passaggio di consegnai consueti contenitori estivi. Sarà presto tempo di bilanci e di numeri per i L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Stasera_in_TV : RAI MOVIE: (23:05) Doppio taglio (Film) #StaseraInTV 06/05/2022 #SecondaSerata @raimovie - GibelliTiziana : Dai resoconti che ho letto ha ragione. E sbagliavo io, nel mio piccolo, a immaginare un taglio diverso. Sfugge però… -

Inews24

Lasciata lanel 1982, il duo Mondaini - Raimondo Vianello proseguì la propria strada ... rimastoci a lungo per indubbie doti autoriali e interpretative, dicomico - brillante ma non solo. ...In più sono previste 9 ore quotidiane dedicate a rubriche di vario, che diventeranno presto ... Questo si deve anche allo sforzo congiunto con lache ha messo a disposizione dell'emittente 62 ... Rai, taglio inaspettato: l’amato programma verso la chiusura definitiva Novità netta ed inaspettata nel palinsesto Rai. Molto probabilmente il programma di approfondimento chiuderà i battenti per scelte interne ...Tra i momenti più attesi dal pubblico che segue con affetto Il collegio, il reality amatissimo di Rai 2, c’è sicuramente quello in cui gli studenti e le studentesse devono tagliarsi i capelli. Un mome ...