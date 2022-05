Non ce l'ha fatta il 16enne di Gesualdo, dichiarata morte cerebrale, espiantati gli organi. (Di sabato 7 maggio 2022) Il Collegio medico riunitosi alle ore 15 di oggi nell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Moscati, al termine del necessario periodo di osservazione di 6 ore, alle ore 21 ha ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 7 maggio 2022) Il Collegio medico riunitosi alle ore 15 di oggi nell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Moscati, al termine del necessario periodo di osservazione di 6 ore, alle ore 21 ha ...

Advertising

GiovaQuez : Russi e americani vogliono che la guerra non finisca? Dibba: 'Gli americani senz'altro. E' una guerra per procura f… - PiazzapulitaLA7 : Anna Politkovskaja era terrorizzata dalla delegittimazione. Ma non ce l'hanno fatta. Allora sono arrivati i proiett… - DSantanche : Un episodio gravissimo a #Pavia: il nostro consigliere comunale Paola Chiesa è stata fatta oggetto di una minaccia… - zxuz53 : RT @spartacvs: @Anna2Ary @pandash05 le voci in ambiente medico lasciano il tempo che trovano, la medicina non è fatta di 'voci'. E se doves… - NunquamDeorsum : L'apocalisse è quello che c'è già Mistica, Bio-meccanica Eonica, soap opera puntate quotidiane Assegnate le parti c… -