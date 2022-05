Massacra moglie e figlia a martellate | Alessandro Maja è ricoverato in psichiatria | salta l’interrogatorio

(Di sabato 7 maggio 2022) Emerge un inquietante particolare sul caso di, l’imprenditore su cui pende l’accusa di aver ucciso alae la, riducendo in fin di vita il figlio maggiore. Si attende una nuova data perdi garanzia, rimandato a causa delle condizioni in cui si troverebbe l’uomo.per, accusato di aver sterminato la famiglia a“Non è in condizioni di sostenere una conversazione” è la tesi sostenuta dai legali di. “Non siamo ancora riusciti a parlargli” spiegano alla stampa. Sarebbe questo il motivo alla base della decisione di rimandare ...

PercuocoIt : RT @MediasetTgcom24: Samarate, massacra a martellate la moglie e la figlia 16enne e tenta di uccidere l'altro figlio | La donna voleva lasc… - giorgio17946158 : C Abramo Massacra a martellate la moglie e la figlia e riduce in fin di vita il figlio. Ma i giornali italiani lo… - infoitinterno : Massacra moglie e figlia a martellate. Le urla del maggiore, la corsa dei vicini: “Pieno di sangue” - L'Unione… - mattino5 : Samarate, il padre massacra la moglie e la figlia: si tratta di una strage pianificata? Tutti gli aggiornamenti su… - LiberaTvTicino : Massacra moglie e figlie a martellate, poi l’annuncio dal balcone: “Finalmente ci sono riuscito” -

Leggi Anche Samarate,a martellate lae la figlia 16enne poi tenta di uccidere anche l'altro figlio - La donna voleva lasciarlo Nel corso del collegamento con Barbara d'Urso , l'uomo ...I vicini descrivono i Maja come una "famiglia in stile Mulino Bianco"; marito,e figli, tutti "eleganti", "educati", "sereni", "sorridenti". "Mai un litigio". Fin quando, in una notte ...Giulia Maja, la figlia del geometra Alessandro che l'ha uccisa insieme alla madre, prima di morire aveva raccontato al nonno che il padre si era scusato con lei. «È ...