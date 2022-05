“Lulù non sta bene…”. Dopo Manuel Bortuzzo la sorella Clarissa è preoccupata (Di sabato 7 maggio 2022) Della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si è praticamente detto di tutto. Oltre ai diretti interessati, tante le persone intervenute per commentare questa notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno sulla coppia nata al GF Vip 6. La stessa princess durante una recente diretta Instagram ha ammesso di essere rimasta sorpresa e anche di non stare molto bene da quando è stata lasciata. Non è però arrabbiata con Manuel, ha assicurato Lulù Selassié insistendo sull’intervento di terze persone in questa storia finita. Poche ore fa anche la sorella Clarissa ha voluto parlare con i fan di questa situazione molto delicata e si è detta molto in pensiero per la sorella maggiore. Lulù Selassié Dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Della rottura traSelassié esi è praticamente detto di tutto. Oltre ai diretti interessati, tante le persone intervenute per commentare questa notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno sulla coppia nata al GF Vip 6. La stessa princess durante una recente diretta Instagram ha ammesso di essere rimasta sorpresa e anche di non stare molto bene da quando è stata lasciata. Non è però arrabbiata con, ha assicuratoSelassié insistendo sull’intervento di terze persone in questa storia finita. Poche ore fa anche laha voluto parlare con i fan di questa situazione molto delicata e si è detta molto in pensiero per lamaggiore.Selassié...

Advertising

Iris7915 : Non vedo l'ora che sia il 9 così non si parlerà più di lui ... Io sono nata fatina e così rimango ho apprezzato lui… - MariaRo22608536 : RT @eramegli0prima: “Per Lulù non è un bel periodo, è come un fiore delicato, va curato e amato altrimenti muore.' Clarissa ???????????? - SaraCannizzaro5 : @LGrullita Ciao Lola, cosa ha detto Lulù ieri, non ho potuto seguire???? - CaraStella15 : #fairylu Dolcissima Lulù, sii sempre fiera ed orgogliosa della DONNA che hai dimostrato di essere. Hai insegnato ch… - ParliamoDiNews : Gianmaria Antinolfi su Manuel e Lulù: `Non me l`aspettavo` #gianmaria #antinolfi #manuel #lulù #laspettavo -