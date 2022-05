La controffensiva ucraina nel nord-est | Russia fa esplodere ponti per fermarci

Advertising

carolafrediani : ?? Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di #UkraineWar, con una mappatura dei cyberattacchi contro Kiev… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Zelensky: 'Non ignorate le sirene'. Controffensiva di Kiev a Kharkiv. La Nato: 'La guerra entra in una fase dec… - rep_parma : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. La controffensiva di Kiev continua a Kharkiv. La Nato: 'È fase decisiv… - marco_disaro : RT @giusmo1: Ucraina - Russia, controffensiva di Kiev continua a Kharkiv. La Nato: 'È fase decisiva'. Media: liberate altre 50 persone da A… - Giuseppe_alari : Ucraina, Zelensky: 'Non ignorate le sirene'. Controffensiva di Kiev a Kharkiv -Mondo-ANSA -

È davvero in atto unaappeared first on ...In precedenza la Fao ha affermato che 25 milioni di tonnellate di grano sono bloccati in. 10.18 - Le forze armate ucraine stanno allargando lanella regione orientale di ...«Questa operazione ucraina sta diventando una controffensiva di successo e più ampia, in contrasto con i contrattacchi locali che le forze ucraine hanno condotto durante la guerra per impadronirsi di ...Scontri a fuoco con armi leggere sono in atto nei sobborghi della città di Severodonetsk, nel Donbass, tra i separatisti filo-russi dell'Ucraina orientale e unità di Kiev che usano cecchini e droni. L ...