Il gesto che rivela come stanno davvero le cose tra Arisa e Coppola. Gira una voce... (Di sabato 7 maggio 2022) gesto scaccia crisi quello pubblicato da Arisa e Vito Coppola . Fino a pochi giorni fa si vociferava una crisi tra la coppia nata a Ballando con le Stelle . Il tutto però è stato fortunatamente smentito dai dovuti. Hanno tenuto a far sapere ai lor followers, in una serie di storie Instagram, che in realtà sono più uniti che mai e che la loro storia procede a gonfie vele. In qualità di fidanzati i due hanno fatto anche un'uscita pubblica al compleanno di Barbara D'Urso , la quale ha festeggiato i suoi 65 anni proprio ieri sera. Rosalba Pippa è infatti molto amica della conduttrice di Mediaset ed è per questo che non si è persa il party in un locale all'ultimo grido di Milano con vista mozzafiato sul Duomo. Sembrerebbe quindi che non sia mai esistita la crisi tra la cantante e il ballerino. Tutt'altro. I due, secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022)scaccia crisi quello pubblicato dae Vito. Fino a pochi giorni fa si vociferava una crisi tra la coppia nata a Ballando con le Stelle . Il tutto però è stato fortunatamente smentito dai dovuti. Hanno tenuto a far sapere ai lor followers, in una serie di storie Instagram, che in realtà sono più uniti che mai e che la loro storia procede a gonfie vele. In qualità di fidanzati i due hanno fatto anche un'uscita pubblica al compleanno di Barbara D'Urso , la quale ha festeggiato i suoi 65 anni proprio ieri sera. Rosalba Pippa è infatti molto amica della conduttrice di Mediaset ed è per questo che non si è persa il party in un locale all'ultimo grido di Milano con vista mozzafiato sul Duomo. Sembrerebbe quindi che non sia mai esistita la crisi tra la cantante e il ballerino. Tutt'altro. I due, secondo ...

