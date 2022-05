Huggy Wuggy: cos’è e perché è pericoloso secondo la Polizia postale (Di sabato 7 maggio 2022) Huggy Wuggy è un videogioco che sta diventando molto virale, anche in Italia. Tuttavia, dalla Polizia Stradale è scattato l’allarme sui contenuti che non sono da consigliare ai bambini in particolare. Huggy Wuggy: cos’è Hugyy Wuggy è un videogioco horror disponibile sui vari dispostivi Apple o Android. Si tratta di un horror escape room per i più giovani in cui Huggy Wuggy compare all’improvviso – nei famosi jump scare – mentre il giocatore deve risolvere degli indovinelli per fuggire dalla fabbrica di giochi Playtime&co della quale Huggy è la mascotte. perché è pericoloso secondo la Polizia postale Il personaggio protagonista del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 maggio 2022)è un videogioco che sta diventando molto virale, anche in Italia. Tuttavia, dallaStradale è scattato l’allarme sui contenuti che non sono da consigliare ai bambini in particolare.Hugyyè un videogioco horror disponibile sui vari dispostivi Apple o Android. Si tratta di un horror escape room per i più giovani in cuicompare all’improvviso – nei famosi jump scare – mentre il giocatore deve risolvere degli indovinelli per fuggire dalla fabbrica di giochi Playtime&co della qualeè la mascotte.laIl personaggio protagonista del ...

