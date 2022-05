Guendalina Tavassi ‘massacrata’ in diretta | per lei una sofferenza atroce | Il pianto disperato

(Di sabato 7 maggio 2022)ha ricevuto un’orrenda sorpresa durante il corso delle riprese dell’ultima puntata de “L’Isola dei famosi”. Ecco il motivo I telespettatori del reality show di Canale 5 saranno rimasti piuttosto delusi dalla serata di ieri venerdì 6 maggio. Al termine dell’appuntamento infatti, nessun concorrente è stato eliminato, con il televoto rimandato dunque alla prossima settimana. A disputarsi la permanenza in gioco ci sono al momento Lory Del Santo e Laura Maddaloni.(Websource)Per la moglie di Clemente Russo tuttavia le brutte notizie non sono finite qui. Suo marito infatti, è stato costretto ad abbandonare la Palapa per recarsi nuovamente su Playa Sgamada. Messo in disparte il discorso relativo alle eliminazioni ed ai nominati, durante la puntata sono finalmente ...

Federico Perna ehanno tenuto banco nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, e l'ex concorrente del Grande Fratello ne ha pagato le spese. I due fidanzati si sono ricongiunti, dopo le continue ...In Honduras, invece, si vede Federico, il 'cuore' di, che impazzisce quando lo vede tuffarsi per lei dall'elicottero. Isola dei famosi 2022: eliminato Clemente Russo, in ...I due si sono immediatamente abbracciati, con la Blasi che ha sottolineato il fatto che alla fine la Tavassi ha fatto la scelta giusta ... Alla fine però, Guendalina non si è fatta ‘massacrare’ per ...Guendalina Tavassi, la nota showgirl, ex gieffina e attuale naufraga dell'Isola dei famosi nella serata di ieri ha ricevuto una bellissima sorpresa.