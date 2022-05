Giro d’Italia 2022: Mathieu Van der Poel correrà la cronometro con una bici tutta rosa (Di sabato 7 maggio 2022) Mathieu Van der Poel ha conquistato la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2022 ed oggi il corridore della Alpecin-Fenix cercherà di difendere il simbolo del primato nella cronometro odierna. Una corsa contro il tempo di poco più di nove chilometri, tutta all’interno della città di Budapest e che potrebbe già dare qualche segnale importante anche nella lotta tra i favoriti per la vittoria finale. Sicuramente Van der Poel è tra i più attesi nella giornata di oggi e partirà per ultimo con l’obiettivo ovviamente di conservare la maglia rosa, come fece anche lo scorso anno con quella gialla del Tour de France. Uno dei principali rivali del neerlandese sarà il connazionale Tom Dumoulin, tra favoriti della vigilia e che può ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)Van derha conquistato la prima magliadeled oggi il corridore della Alpecin-Fenix cercherà di difendere il simbolo del primato nellaodierna. Una corsa contro il tempo di poco più di nove chilometri,all’interno della città di Budapest e che potrebbe già dare qualche segnale importante anche nella lotta tra i favoriti per la vittoria finale. Sicuramente Van derè tra i più attesi nella giornata di oggi e partirà per ultimo con l’obiettivo ovviamente di conservare la maglia, come fece anche lo scorso anno con quella gialla del Tour de France. Uno dei principali rivali del neerlandese sarà il connazionale Tom Dumoulin, tra favoriti della vigilia e che può ...

