Giro d'Italia 2022, classifica generale aggiornata dopo seconda tappa: Van der Poel resta in rosa (Di sabato 7 maggio 2022) La classifica generale del Giro d'Italia 2022 aggiornata dopo la seconda tappa, la cronometro individuale di 9,2 chilometri con partenza e arrivo a Budapest. Mathieu Van der Poel arriva secondo e mantiene la maglia rosa conquistata ieri a Visegrad, conservando undici secondi sul vincitore di oggi Simon Yates. Sono subito i big a salire alla ribalta della generale, con la piacevole eccezione di Matteo Sobrero oggi brillante terzo. Bene anche Vincenzo Nibali, che inizia con fiducia e brillantezza questo Giro 2022.

