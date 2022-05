Cosa c’entrano Musk, i sauditi e la libertà d’espressione? Follow the money (Di sabato 7 maggio 2022) Il fondo sovrano del Qatar, il principe saudita Al Walid bin Talal, il fondo di investimenti a16z, oggi particolarmente attivo nel campo del crypto, e l’onnipresente Sequoia Capital, società di venture capital della Silicon Valley. Sono solo alcuni dei diciotto investitori che aiuteranno Elon Musk a conquistare Twitter, riducendo in parte l’esposizione debitoria a cui il miliardario è andato incontro per comprare il social network. Sono i soliti noti delle acquisizioni, da un certo punto di vista; dall’altro, però, non possono che confondere e preoccupare chi segue la querelle Elon Musk-Twitter, nata come una crociata del ceo per la difesa della “libertà d’espressione”. Cosa c’entri quest’ultima con un principe dell’Arabia Saudita, nazione che si piazza al 170esimo posto nella classifica annuale ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 maggio 2022) Il fondo sovrano del Qatar, il principe saudita Al Walid bin Talal, il fondo di investimenti a16z, oggi particolarmente attivo nel campo del crypto, e l’onnipresente Sequoia Capital, società di venture capital della Silicon Valley. Sono solo alcuni dei diciotto investitori che aiuteranno Elona conquistare Twitter, riducendo in parte l’esposizione debitoria a cui il miliardario è andato incontro per comprare il social network. Sono i soliti noti delle acquisizioni, da un certo punto di vista; dall’altro, però, non possono che confondere e preoccupare chi segue la querelle Elon-Twitter, nata come una crociata del ceo per la difesa della “”.c’entri quest’ultima con un principe dell’Arabia Saudita, nazione che si piazza al 170esimo posto nella classifica annuale ...

