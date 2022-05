Barcellona, Dani Alves: “Darò tutto per questo club, Benzema merita il Pallone d’Oro” (Di sabato 7 maggio 2022) Dani Alves ha concesso un’intervista a Marca, toccando vari temi tra cui le ambizioni dei blaugrana: “L’arrivo di Xavi ha portato serenità, ma dipenderà tutto dal mercato; sarà quello a dire a cosa si può ambire. In questa stagione c’è stata troppa instabilità, tuttavia è dagli errori che si impara e credo che la squadra sia sulla strada giusta“. Riguardo al suo rapporto con questi colori, il brasiliano ha ammesso: “Io Darò tutto per questo club fino alla morte. Sono venuto qui per dimostrare che ancora valgo, ma non sarò io a decidere il mio futuro“. Dani Alves ha poi riconosciuto la superiorità del Real Madrid: “Un eventuale pasillo sarebbe una grande sofferenza, ma allo stesso tempo lo farei in quanto la cosa giusta. Bisogna saper ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022)ha concesso un’intervista a Marca, toccando vari temi tra cui le ambizioni dei blaugrana: “L’arrivo di Xavi ha portato serenità, ma dipenderàdal mercato; sarà quello a dire a cosa si può ambire. In questa stagione c’è stata troppa instabilità, tuttavia è dagli errori che si impara e credo che la squadra sia sulla strada giusta“. Riguardo al suo rapporto con questi colori, il brasiliano ha ammesso: “Ioperfino alla morte. Sono venuto qui per dimostrare che ancora valgo, ma non sarò io a decidere il mio futuro“.ha poi riconosciuto la superiorità del Real Madrid: “Un eventuale pasillo sarebbe una grande sofferenza, ma allo stesso tempo lo farei in quanto la cosa giusta. Bisogna saper ...

