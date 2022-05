Ballo delle debuttanti vietato alle coppie Lgbtq+ a Prato, la studentessa esclusa: «Perché io non posso?» (Di sabato 7 maggio 2022) Le coppie omosessuali non possono partecipare al Ballo delle debuttanti, previsto per il 18 giugno a Prato e organizzato dal Convitto nazionale Cicognini. O eterosessuali o niente. Ed è subito bufera. Il Ballo, fortemente voluto dalla preside Giovanna Nunziata (che ha voluto riprendere le vecchie tradizioni), è riservato agli studenti dell’ultimo anno, quelli che si apprestano ad affrontare la tanto temuta maturità, in questo caso in uno dei licei più prestigiosi della Toscana dove studiò persino Gabriele D’Annunzio. Ma per Vanessa – questo il nome di fantasia – non c’è spazio. Il motivo? Non ha un ragazzo ma una ragazza. Questa la sua “colpa”. La 18enne, dunque, non potrà scendere in pista, non potrà ballare, dovrà limitarsi a guardare da lontano il fratello con la ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Leomosessuali nonno partecipare al, previsto per il 18 giugno ae organizzato dal Convitto nazionale Cicognini. O eterosessuali o niente. Ed è subito bufera. Il, fortemente voluto dalla preside Giovanna Nunziata (che ha voluto riprendere le vecchie tradizioni), è riservato agli studenti dell’ultimo anno, quelli che si apprestano ad affrontare la tanto temuta maturità, in questo caso in uno dei licei più prestigiosi della Toscana dove studiò persino Gabriele D’Annunzio. Ma per Vanessa – questo il nome di fantasia – non c’è spazio. Il motivo? Non ha un ragazzo ma una ragazza. Questa la sua “colpa”. La 18enne, dunque, non potrà scendere in pista, non potrà ballare, dovrà limitarsi a guardare da lontano il fratello con la ...

