Assurdo in Inghilterra, il Bristol City vince 7-0 l'ultima partita: accade qualcosa di insperato (Di sabato 7 maggio 2022) Incredibile promozione per il Bristol City, una vittoria all'ultima giornata decreta uno storico verdetto. Bristol City Inghilterra promozioneÈ la magia del calcio inglese, o semplicemente una magnifica prestazione a decretare la promozione all'ultima giornata per il Bristol City. Il club milita nella Football League Two, la quarta divisione del campionato inglese, ma oggi, con una magnifica prestazione, ha battuto per 7-0 all'ultima giornata il Scunthorpe. Grazie a questa vittoria il club dell'allenatore Joey Barton supera per differenza reti il Northampton Town, garantendo quindi un posto in League One per la prossima stagione.

