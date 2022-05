Advertising

sportli26181512 : Adani: 'L'Inter e la consapevolezza della superiorità. Ma che pigro De Vrij': Adani: 'L'Inter e la consapevolezza d… - Gazzetta_it : Adani: 'L'Inter e la consapevolezza della superiorità. Ma che pigro De Vrij' - fcin1908it : Adani: “Calcio moderno, prestazione Inter dall’inizio alla fine. San Siro l’ha spinta” - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Adani: 'Inter spinta da San Siro e sempre consapevole della propria forza. Lautaro implacabile, Barella totale' https://… - FcInterNewsit : Adani: 'Inter spinta da San Siro e sempre consapevole della propria forza. Lautaro implacabile, Barella totale' -

Fcinternews.it

Una vittoria in rimonta, con San Siro a trainare la squadra di Inzaghi. L'se l'è vista brutta nel primo tempo contro l'Empoli, ma Lele, che era allo stadio, non ha visto la paura negli occhi dei giocatori nerazzurri. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ...Lo sanno benee Napoli , che rischiano di perdere lo scudetto proprio per gli svarioni dei ... Ancelotti elimina Guardiola e... Valanga di insulti in tempo reale Adani: "Inter spinta da San Siro e sempre consapevole della propria forza. Lautaro implacabile,... Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Lele Adani ha parlato della vittoria in rimonta dell'Inter con l'Empoli ..."A differenza della gara contro il Sassuolo, quando avvertivi la sensazione di un calo psicologico e di una certa fatica nel gruppo, con l’Empoli la squadra è sempre ...