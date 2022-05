Ultime Notizie – Ucraina, Borghi (Pd): “Polemiche su Guerini. Temi delicati, no a posizionamenti politici” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Stiamo parlando di materie delicate e complesse che non possono essere utilizzate per posizionamenti politici”. Enrico Borghi, responsabile Sicurezza della segreteria di Enrico Letta, risponde così all’Adnkronos sulle Polemiche scoppiate nella maggioranza, da parte di M5S e Lega, sulle parole di ieri durante un’audizione in Parlamento del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Borghi, come valuta queste Polemiche? “Io dico solo che all’audizione di ieri c’ero, a differenza di altri, e credo che chi, legittimamente, pone il tema delle presenza del presidente del Consiglio e del ministro della Difesa in Parlamento, farebbe bene ad essere presente nelle sedi competenti così si eviterebbero corto circuiti istituzionali e comunicativi”. Ieri i 5 Stelle non erano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) “Stiamo parlando di materie delicate e complesse che non possono essere utilizzate per”. Enrico, responsabile Sicurezza della segreteria di Enrico Letta, risponde così all’Adnkronos sullescoppiate nella maggioranza, da parte di M5S e Lega, sulle parole di ieri durante un’audizione in Parlamento del ministro della Difesa, Lorenzo, come valuta queste? “Io dico solo che all’audizione di ieri c’ero, a differenza di altri, e credo che chi, legittimamente, pone il tema delle presenza del presidente del Consiglio e del ministro della Difesa in Parlamento, farebbe bene ad essere presente nelle sedi competenti così si eviterebbero corto circuiti istituzionali e comunicativi”. Ieri i 5 Stelle non erano ...

