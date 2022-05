Ultime Notizie – Cybersecurity, conto alla rovescia Cybertech 2022 organizzata con Leonardo (Di venerdì 6 maggio 2022) E’ iniziato il conto alla rovescia per Cybertech Europe 2022, il più grande evento europeo dedicato alla cyber security. organizzata in collaborazione con Leonardo, la conferenza torna in modalità fisica per riunire le più autorevoli voci del settore presso il centro congressi La Nuvola. Cybertech, giunto alla sua quinta edizione, vuole approfondire il confronto sull’evoluzione della minaccia cibernetica, quinta dimensione della sicurezza insieme a terra, aria, mare e spazio. Perché una minaccia condotta in questo ambito è un vero e proprio moltiplicatore di instabilità. “In un mondo sempre più interconnesso, la protezione di dati e infrastrutture digitali ha un ruolo chiave per la nostra sicurezza. Uno scudo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) E’ iniziato ilperEurope, il più grande evento europeo dedicatocyber security.in collaborazione con, la conferenza torna in modalità fisica per riunire le più autorevoli voci del settore presso il centro congressi La Nuvola., giuntosua quinta edizione, vuole approfondire il confronto sull’evoluzione della minaccia cibernetica, quinta dimensione della sicurezza insieme a terra, aria, mare e spazio. Perché una minaccia condotta in questo ambito è un vero e proprio moltiplicatore di instabilità. “In un mondo sempre più interconnesso, la protezione di dati e infrastrutture digitali ha un ruolo chiave per la nostra sicurezza. Uno scudo ...

