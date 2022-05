Twitter e le altre app | quali sono state le più costose

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 maggio 2022) Quarantaquattro miliardi di dollari. A tanto ammonta la cifra che Elon Musk ha sborsato per acquistare. Una cifra incredibilmente alta anche per i tempi moderni. Dopo aver completato l’acquisizione, Elon Musk ha promesso di accelerare il rilascio del pulsante di modifica dei tweet e anche di voler dare una stretta per la chiusura degli account falsi e di quelli gestiti da BOT, in modo da avere all’interno della piattaforma solo persone reali. Non è però il primo caso di acquisizione miliardaria nel campo delle app. Insieme agli esperti di MisterGadget.Tech scopriamole acquisizioni piùnel mondo delle applicazioni per smartphone e delle piattaforme social, negli ultimi vent’anni., l’app più costosa della storia I 44 miliardi spesi da Musk per ...