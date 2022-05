Soleil Sorge attaccata dall’ex ‘Secchione’ | “Rancorosa | zero professionalità”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Arriva peruna stoccata da parte del concorrente de La Pupa e il Secchione show, dopo la fine del programma parole pesanti per lei. Si è conclusa da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

troppopolemico : chi è soleil sorge??? - duca1072 : RT @erikina28: SOLEIL ANASTASIA SORGE pronta a stabilire nuovi record alle Olimpiadi ?? #solearmy @Soleil_stasi - esmeraldatess11 : RT @erikina28: SOLEIL ANASTASIA SORGE pronta a stabilire nuovi record alle Olimpiadi ?? #solearmy @Soleil_stasi - viottomartina9 : RT @BlissHoll: Katia: Questa di chi è? Soleil: Vuoi copiarmi il look? La nuova moda autunno/inverno di Soleil Sorge. #GFVIP - erikina28 : SOLEIL ANASTASIA SORGE pronta a stabilire nuovi record alle Olimpiadi ?? #solearmy @Soleil_stasi -

Lulù Selassié e LDA, gossip sulla coppia/ La reazione del rapper Antonella Elia contro Manuel Bortuzzo dopo la fine della storia con Lulù Selassiè Seha scelto di esprimere la propria ...Le parole diSorgè Intanto l'italoamericana ha rilasciato una nuova intervista a ' Pomeriggio Cinque ', in cui si è parlato della finale de 'La pupa e il secchione show' vinta da Maria Laura ...Arriva per Soleil Sorge una stoccata da parte del concorrente de La Pupa e il Secchione show, dopo la fine del programma parole pesanti per lei.Durante la finale de La Pupa e il Secchione Sophie Codegoni da casa ha commentato le vicende del programma con i suoi followers.