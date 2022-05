(Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - Iltra Partito Democratico e Fratelli d'Italia continua: anche questa settimana, nella nostra Supermedia dei, il partito di Enrico Letta e quello di Giorgia Meloni risultano perfettamente appaiati nelle intenzioni di voto degli italiani, con il 21,2% ciascuno. A colpire è anche il fatto che i due partiti in questione sembrano essersi stabilizzati intorno a questa situazione di parità, con oscillazioni che di settimana in settimana sono davvero minime, come se entrambi avessero raggiunto un punto di equilibrio – per quanto magari precario, come la storia recente ci ha spesso dimostrato. Alle spalle dei due partiti di, la Lega si mantiene in terza posizione, distaccata di oltre 5 punti (16%) e stabile rispetto a due settimane fa, ...

Advertising

Agenzia_Italia : ?? #Supermedia #Sondaggi Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici ?? - SulPanaro : Terza Categoria: prosegue il testa a testa tra Medolla e Virtus Mandrio. Robur La Pieve – Gino Nasi - infobetting : Con #NewcastleLiverpool (13:30 CET) e #LeedsManCity (18:30 CET) prosegue il testa a testa in #PremierLeague tra i d… - DifesaAres : L'Integrated Test Team di Eglin AFB ha dimostrato una nuova capacità aerea a basso costo per sconfi......[prosegue… - TutelaMarchio : Apple prosegue nello sviluppo del suo visore AR/VR: depositati due nuovi brevetti | SmartWorld: Il primo brevetto r… -

SulPanaro

Un colpo diimperiale che non lascia scampo.con giocate sublimi come l'assist sprecato da Zaniolo. Supera Volk, agguanta Montella. Ma questo ora conta poco. Nella ripresa si sacrifica ...DIRETTA MARSIGLIA FEYENOORD (RISULTATO 0 - 0): NON SI SBLOCCAil secondo tempo del match tra Marsiglia e Feyenoord . Al 55 ci prova Rongier, che parte da ...da subito con un colpo di... Terza Categoria: prosegue il testa a testa tra Medolla e Virtus Mandrio. Robur La Pieve - Gino Nasi Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Nadal-Alcaraz. L'incontro vale per i quarti del Masters 1000 spagnolo ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Djokovic-Hurkacz. Il match vale per i quarti del Masters 1000 spagnolo ...