Prendersela sempre col 'quarto potere'? Detto, fatto (Di venerdì 6 maggio 2022) Detto fatto - Bianca Guaccero Il dispiacere di Bianca Guaccero nel lasciare Detto fatto è comprensibile: dovrà fare a meno di un gruppo di lavoro palesemente affiatato, di un appuntamento quotidiano in tv, consapevole del fatto che un programma iconico di Rai 2 è stato cancellato dopo quasi dieci anni quando, con i dovuti accorgimenti, avrebbe avuto ancora qualcosa da dire e da dare. Meno comprensibile è la tendenza della conduttrice a Prendersela con la stampa, a difendere il proprio lavoro contestando quello degli altri, di chi riporta dati auditel oggettivamente infelici che lei, invece, non tiene in considerazione. Già qualche mese fa, dopo l'avvio in sordina della nuova edizione, sentì l'esigenza di dire che il programma andava "bene" ed era "in linea con la media di rete", ...

