Possibile un forte aumento del canone RAI? Per ora solo ipotesi (Di venerdì 6 maggio 2022) Sappiamo che il canone RAI verrà scorporato dalla bolletta della luce a partire dal 2023 in quanto ritenuto onere improprio da caricare su un'utenza che fa capo ad un altro servizio. Eppure, secondo quanto riportato da 'telefonino.net', all'orizzonte potrebbe affacciarsi un'ipotesi a dir poco agghiacciante. Si parla, infatti, di un aumento sostanzioso della tassa radiotelevisiva italiana, in cui francamente noi crediamo poco, anche se ci è sembrato comunque giusto informarvi a riguardo. Secondo alcuni esperti, per combattere il fenomeno dell'evasione fiscale che tornerà in auge nel momento in cui il canone RAI verrà scorporato dalla bolletta della luce, si starebbe pensando ad un incremento sostanzioso del tributo. Del resto, in Europa l'equivalente del canone ...

