Pier Silvio Berlusconi fa vedere i muscoli in Germania

(Di venerdì 6 maggio 2022) Prosieben, voto ok ma risicato ItaliaOggi, pagina 17, di Marco Livi. Il consiglio di sorveglianza di ProSiebenSat.1 ha passato il vaglio dell’assemblea degli azionisti che si è riunita ieri. Ma il voto non è stato granché rassicurante: ha votato per la manleva sul suo operato il 52,01% dei votanti, una maggioranza risicata, mentre il quasi il 48% si è espresso contro gli atti del board guidato dal presidente uscente Werner Brandt. Come annunciato nei giorni scorsi, principale oppositore è stato il maggiore azionista di Prosieben, Mfe-Mediaforeurope, la holding di Mediaset, che ha chiesto inutilmente di votare ogni singolo membro del consiglio di sorveglianza, con l’obiettivo non dichiarato di colpire proprio Brandt perché non soddisfatta della sua gestione del governo societario, che ha avviato un processo di successione non rispettoso degli standard di trasparenza ...