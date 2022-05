“Non vedo l’ora di avere 60 anni”: il post di Adele parla di felicità (Di venerdì 6 maggio 2022) “Quanto cambiano le cose in un anno! Se il tempo continua a sanare tutte le ferite della mia vita come già sta facendo, anno dopo anno, allora non vedo l’ora di avere 60 anni!“. Inizia più o meno così il post condiviso da Adele su Instagram per celebrare il suo 34esimo compleanno, festeggiato il 5 maggio 2022. Vi raccomandiamo... "Capisco ma amo essere una donna": la frase di Adele fa infuriare i social La cantante è stata premiata come miglior artista ai Brit Award, categoria ora diventata senza genere. Ma il suo discorso di ringraziamento è sta... La cantante britannica, che ha pubblicato il suo quarto album nel 2021, dopo sei ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 6 maggio 2022) “Quanto cambiano le cose in un anno! Se il tempo continua a sanare tutte le ferite della mia vita come già sta facendo, anno dopo anno, allora nondi60!“. Inizia più o meno così ilcondiviso dasu Instagram per celebrare il suo 34esimo compleanno, festeggiato il 5 maggio 2022. Vi raccomandiamo... "Capisco ma amo essere una donna": la frase difa infuriare i social La cantante è stata premiata come miglior artista ai Brit Award, categoria ora diventata senza genere. Ma il suo discorso di ringraziamento è sta... La cantante britca, che ha pubblicato il suo quarto album nel 2021, dopo sei ...

Advertising

MetaErmal : Ciao amici! Eccovi i primi appuntamenti di DOMANI E PER SEMPRE. Altri ne arriveranno. Non vedo l’ora di incontrarvi… - mengonimarco : Ci vediamo domani sul palco del Primo Maggio. Non vedo l’ora! @primomaggioroma #1M2022 - LauraPausini : Oggi finalmente ci rivediamo per la prima volta dopo Sanremo! Proprio nel giorno della #festadeilavoratori! Non ved… - LSauce97 : @betta_maselli Con che cosa è stata scattata la foto? Un nokia di 25 anni fa? 'Quello che vedete piccolo piccolo '.… - StefanoCavatton : @RussoMik Io non ci vedo niente di strano, quando uno è una merdaccia schifosa, resta una merdaccia schifosa fino a… -