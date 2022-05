Mbappé rinnova con il PSG? La risposta della madre del francese!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il futuro di Kyliansembra essere ancora incerto: il francese starebbe trattando il rinnovo col, mentre il Real Madrid aspetta solo la fumata nera per poter accaparrarsi il prima possibile il talento ex Monaco a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni l’addio alnon è più così scontato: nonostante il poco tempo rimanente alla scadenza del contratto, l’apparente voglia del giocatore di cambiare aria ed un’intesa sulle cifre che sembrava ben lontana, nell’ultimo periodo le cose sembrano essersi ribaltate. Infatti, nel mese di maggioavrà un incontro con la società parigina in sede dove potrebbe avvenire la firma per il rinnovo del contratto.rinnovoSarebbe pronto sul tavolo un ...