LIVE Nadal-Alcaraz ATP Madrid 2022 in DIRETTA: il derby spagnolo più atteso (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Rafael Nadal e lo spagnolo Carlos Alcaraz. E’ la sfida che tutti attendevano e che ha rischiato di non disputarsi per via dei tanti problòemi che ha incontrato ieri Nadal prima di battere al tie break del terzo set il belga Goffin. Alcaraz, invece, ha superato negli ottavi in tre set il britannico Norrie. Rafael Nadal e Carlos Alcaraz si sono già trovati in stagione uno di fronte all’altro in una grande semifinale a Indian Wells poco meno di due mesi fa e ad avere la meglio fu il più esperto maiorchino in tre set ma, anche a causa della ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel match dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 ditra Rafaele loCarlos. E’ la sfida che tutti attendevano e che ha rischiato di non disputarsi per via dei tanti problòemi che ha incontrato ieriprima di battere al tie break del terzo set il belga Goffin., invece, ha superato negli ottavi in tre set il britannico Norrie. Rafaele Carlossi sono già trovati in stagione uno di fronte all’altro in una grande semifinale a Indian Wells poco meno di due mesi fa e ad avere la meglio fu il più esperto maiorchino in tre set ma, anche a causa della ...

