L'Europa del futuro parlerà il linguaggio del gender e del laicismo: una sfida per i conservatori (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono più che deludenti le 49 proposte approvate dalla sessione plenaria della Conferenza dei cittadini Ue. Proposte di cui scrive oggi sul giornale Francesco Giubilei parlando di "trovata pubblicitaria" e di "occasione persa". Si trattava di un'iniziativa che dava spazio alle proposte dei cittadini per L'Europa del futuro. Ma alla fine ha coinvolto "solo 674.357 cittadini a fronte dei 446 milioni di abitanti dei paesi Ue". Quanto alle 49 proposte approvate dalla sessione plenaria della Conferenza in esse non c'è alcun accenno – scrive Giubilei – "alle idee di chi immagina un'Unione europea differente da quella attuale". Non vi è alcun accenno alle radici cristiane delL'Europa. "Non solo le parole «cristianesimo», «cristiano», «cristiani» non sono presenti nell'intero documento né tanto temo il tema della cristianofobia. Ma nemmeno la ...

