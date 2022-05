L’attrice spagnola condurrà le serate di apertura 31 agosto e chiusura 10 settembre di Venezia79 Ma sui social qualcuno chiede | «Chi è?»

(Di venerdì 6 maggio 2022) Iniziano a circolare le prime news su. Rocío Muñoz Morales sarà la madrina della Mostra del Cinema. La notizia è stata diffusa sul sito e sui profilidella Biennale. E non sono mancate le sorprese. Rocío Muñoz Morales guarda le foto Leggi anche › Rocío Muñoz Morales è pronta a mettersi in gioco al timone de “Le Iene”: «Chi l’avrebbe mai detto» Rocío Muñoz Morales alla Mostra del Cinema di Venezia «Benvenuta Rocío!» inizia così il post ...

e conduttricenaturalizzata italiana condurrà le serate di apertura e di chiusura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto ...naturalizzata italiana, è amata non solo per la sua eleganza e per la sua bellezza ma anche per la professionalità e'amore con i quali affronta ogni suo progetto. Rocío Muñoz ...