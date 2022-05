L’artista musicale Nicola Venturi influenzato da Carl Cox scala la classifica italiana (Di venerdì 6 maggio 2022) Il bergamasco Nicola Venturi , classe 1987 è uno dei più grandi artisti musicali di questi ultimi tempi su tutti i digital store, si innamora del DJ set e della produzione musicale durante un evento organizzato a Milano ed in poco tempo sotto l’influenza di “Carl Cox” con la passione nei vinili e nella musica classica, Venturi sotto la label AR.MS. Empire ricerca tra i sound presenti in giro per il mondo la giusta fusione, riuscendo a percorrere con le sue sonorità vari stili musicali sia “old School” che “new School”, per approdare sulle più prestigiose consolle d’Italia.I suoi primi pezzi sono nati dalle sonorità che ha scoperto nei miei ultimi viaggi all’estero , viaggiare apre la mente, e ti fa vedere le cose diversamente. Nella musica viaggiare è fondamentale, scoprire nuovi luoghi dove suonare; ... Leggi su influencertoday (Di venerdì 6 maggio 2022) Il bergamasco, classe 1987 è uno dei più grandi artisti musicali di questi ultimi tempi su tutti i digital store, si innamora del DJ set e della produzionedurante un evento organizzato a Milano ed in poco tempo sotto l’influenza di “Cox” con la passione nei vinili e nella musica classica,sotto la label AR.MS. Empire ricerca tra i sound presenti in giro per il mondo la giusta fusione, riuscendo a percorrere con le sue sonorità vari stili musicali sia “old School” che “new School”, per approdare sulle più prestigiose consolle d’Italia.I suoi primi pezzi sono nati dalle sonorità che ha scoperto nei miei ultimi viaggi all’estero , viaggiare apre la mente, e ti fa vedere le cose diversamente. Nella musica viaggiare è fondamentale, scoprire nuovi luoghi dove suonare; ...

