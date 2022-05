La peste suina africana si sta diffondendo in Italia

Advertising

Agenzia_Ansa : Un caso di peste suina africana (Psa), malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, è stato rilevato a Roma. Lo… - ilfoglio_it : Mentre un #cinghiale va a spasso in piazza Verbano, la peste suina africana porta un nuovo (piccolo) lockdown a… - coldiretti : Peste suina africana, Coldiretti: «50mila maiali del Lazio a rischio dopo il caso a Roma» - 85giampiero : @RiccardoLisi2 @ilragazzotopo @Teleradiostereo È lui la peste suina - leggoit : #peste suina, un altro caso in Liguria: il totale sale a 115. Coldiretti: «50mila maiali a rischio» -

Un nuovo caso di positività allaafricana è stato scoperto a Campo Ligure, in provincia di Genova. Lo comunica lo Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, incaricato di monitorare il contagio. Salgono così a ...Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa è stato delegato dal Ministro Roberto Speranza alla trattazione e alla gestione dell'emergenza dellaafricana, con l'obiettivo di porre in essere e monitorare la realizzazione di attività di contenimento ed eradicazione dellaafricana nei cinghiali e di promuovere azioni di ...Un nuovo caso di positività alla peste suina africana è stato scoperto a Campo Ligure, in provincia di Genova. Lo comunica lo Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle ...L'emergenza dovuta alla presenza della peste suina africana costa al settore circa 20 milioni di euro al mese in export.