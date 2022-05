“La lezione”, Marco Franzoso torna con un nuovo libro dai sapori thriller (Di venerdì 6 maggio 2022) È uscito il 12 aprile “La lezione“, il nuovo libro di Marco Franzoso edito per Mondadori. Dopo altri libri di successo come “Il bambino indaco“, “Le parole lo sanno” o “Gli invincibili“, ritorna con un nuovo lavoro dai sapori thriller. Elisabetta, avvocato in un piccolo studio, si ritrova in una vita diventata nel corso degli anni monotona, sia da un punto di vista lavorativo che personale. Tra alti e bassi con il fidanzato Daniele arranca vivendo una quotidianità priva di stimoli, fino a che un giorno tutto cambia quando scova per caso in lontananza Angelo Walder. Quest’uomo era un suo vecchio assistito che condannato per violenza ed abuso prima di essere incarcerato, fa intendere ad Elisabetta che gliel’avrebbe fatta pagare. Ora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) È uscito il 12 aprile “La“, ildiedito per Mondadori. Dopo altri libri di successo come “Il bambino indaco“, “Le parole lo sanno” o “Gli invincibili“, ricon unlavoro dai. Elisabetta, avvocato in un piccolo studio, si ritrova in una vita diventata nel corso degli anni monotona, sia da un punto di vista lavorativo che personale. Tra alti e bassi con il fidanzato Daniele arranca vivendo una quotidianità priva di stimoli, fino a che un giorno tutto cambia quando scova per caso in lontananza Angelo Walder. Quest’uomo era un suo vecchio assistito che condannato per violenza ed abuso prima di essere incarcerato, fa intendere ad Elisabetta che gliel’avrebbe fatta pagare. Ora ...

