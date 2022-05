Isola 16, Edoardo Tavassi non crede a Roger Balduino e Beatriz Marino ed espone la sua teoria su di loro (Di venerdì 6 maggio 2022) Da quando Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger Balduino, è sbarcata su L’Isola dei famosi, il principale argomento di conversazione dei naufraghi è proprio il rapporto tra i due ex fidanzati e quello tra il modello ed Estefania Bernal. Ieri, Roger aveva confessato ai suoi compagni di essere ancora geloso di Beatriz e ha aggiunto che se dovesse scegliere una delle due ci dovrebbe pensare a lungo. Parole che hanno spiazzato i naufraghi, in quanto tutti erano sicuri che Balduino avrebbe scelto Estefania. Proprio l’indecisione di Roger ha portato alcuni di loro a credere che forse l’interesse del modello per la Bernal non è così autentico come credevano. In particolar modo, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 maggio 2022) Da quando, ex fidanzata di, è sbarcata su L’dei famosi, il principale argomento di conversazione dei naufraghi è proprio il rapporto tra i due ex fidanzati e quello tra il modello ed Estefania Bernal. Ieri,aveva confessato ai suoi compagni di essere ancora geloso die ha aggiunto che se dovesse scegliere una delle due ci dovrebbe pensare a lungo. Parole che hanno spiazzato i naufraghi, in quanto tutti erano sicuri cheavrebbe scelto Estefania. Proprio l’indecisione diha portato alcuni dire che forse l’interesse del modello per la Bernal non è così autentico comevano. In particolar modo, ...

IsolaDeiFamosi : Dopo un testa a testa con Edoardo Guendalina vince la prova ed è la nuova leader! ???? #Isola - amotaraihc : RT @PrincipessaMon3: Edoardo sempre perfetto nelle sue analisi. E cmq, quando la finiranno con sta playa sgamada? Sto diventando insofferen… - blogtivvu : Guendalina Tavassi su Roger: “Estefania? Non gli interessa”, Edoardo interviene sul presunto triangolo #isola - robymallo : Edoardo contro Laura: 'Non voglio rischiare di finire in una sua bugia, che magari viene pure creduta'. #isola - _GEIMS_ : Edoardo: stai bene così cà,sembri un misto tra un matrimonio e un funerale #isola -