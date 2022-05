In Toscana arriva il caldo, ma restano le nuvole: le previsioni del fine settimana (Di venerdì 6 maggio 2022) Le temperature massime sono destinate a salire, ma le piogge non abbandoneranno del tutto la nostra regione Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 6 maggio 2022) Le temperature massime sono destinate a salire, ma le piogge non abbandoneranno del tutto la nostra regione

Advertising

mariali94316534 : RT @iltirreno: ?? Istruttore di vela stroncato da un melanoma. «Mancò il monitoraggio periodico delle metastasi». Medico e Usl condannati a… - iltirreno : ?? LE PREVISIONI PER IL FINE SETTIMANA - Le temperature massime sono destinate a salire, ma le piogge non abbandoner… - fondragghianti : ??Da New York alla Toscana: la videoarte di Bill Viola arriva a Lucca (fino a domenica 8 maggio) ?? - margheritamg3 : RT @iduxking: @borghi_claudio Capite fin dove arriva la mafia Toscana? - iduxking : @borghi_claudio Capite fin dove arriva la mafia Toscana? -