Huggy Wuggy, il pupazzo che terrorizza gli under 13: la polizia postale avverte i genitori. 'Attenzione ai più piccoli' (Di venerdì 6 maggio 2022) Interpellata da Leggo , la polizia postale, però, precisa di non aver lanciato un allarme specifico sul papazzo, ma di aver invitato i genitori ad effettuare un 'monitoraggio di questo fenomeno per ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022) Interpellata da Leggo , la, però, precisa di non aver lanciato un allarme specifico sul papazzo, ma di aver invitato iad effettuare un 'monitoraggio di questo fenomeno per ...

Advertising

LiveSicilia : Alert della polizia postale alle famiglie: attenti a Huggy Wuggy - fi_ip_ogentili : @itsemmeci Appena uscito di casa un angelo in divisa che ha prontamente fermato un huggy wuggy in agguato sotto al letto - leggoit : Huggy Wuggy, il pupazzo che terrorizza gli under 13: la polizia postale avverte i genitori: «Attenzione ai più picc… - GazzettaDelSud : ?? Huggy Wuggy, allarme della Polizia Postale: pericoloso per i bimbi, può generare paure e ansie. #huggywuggy - LoreficeClaudi1 : RT @MediasetTgcom24: 'Il pupazzo Huggy Wuggy è pericoloso per bimbi': l'allerta della polizia postale #gioco -